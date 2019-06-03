النزاهة تكشف تفاصيل استرداد مدير شركة اهلية من ايران

اعلنت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة، الاثنين، عن استرداد المُدان الهارب (سامان بايز عباس) مدير شركة ( كولدن روك)، مُبيِّنة أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات الأيرانية.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد استرداد المُدان، أشارت إلى "عملها على إكمال ملفِّ استرداد المُدان وتسليمه إلى السفارة العراقيَّة في طهران؛ لغرض تقديمه إلى السلطات الايرنية المُختصة، موضحة تحرُّكها فور تلقِّيها معلوماتٍ تُـفيدُ بتوقيف المُدان على أراضي جمهوريَّة ايران الاسلامية؛ بناء على صدور نشرة حمراء من الانتربول بحقِّهِ نتيجة الجهود المشتركة بين الهيأة والادِّعاء العامِّ ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدولية في وزارة الداخلية".

واكدت الدائرة "ارسالها ملف استرداد المدان الى رئاسة الادعاء العام لغرض ارساله الى السلطات القضائية الايرانية بالطرق الدبلوماسية".

يذكر ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة اصدرت اواخر العام الماضي حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدان استنادا لاحكام المادة 444/حادي عشر من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .

تجدرالاشارة الى ان الهيئة كانت قد اعلنت قبل ايام عن تفاصيل استرداد أمين بغداد السابق المُدان نعيم عبعوب.