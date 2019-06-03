مدير ناحية ابو صيدا ينفي نزوح عوائل من قرية "أبو خنازير"

نفى مدير ناحية أبو صيدا حارث الربيعي في محافظة ديالى، الاثنين، نزوح عوائل من قرية "أبو خنازير".

وقال الربيعي في حديث صحفي إن "خبر نزوح عوائل من قرية ابو خنازير في ناحية أبو صيدا بمحافظة ديالى عارِ عن الصحة".

ودعا مدير ناحية أبو صيدا، وسائل الإعلام، إلى "توخي الدقة في نقل الاخبار ونقلها من المصادر الرسمية فقط".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقت، أمس الأحد، صوراً لعدد من عوائل قرية "أبو خنازير" بناحية أبو صيدا في محافظة ديالى، قالت "أنها تعتزم النزوح من القرية بحد حادثة مقتل ثلاثة من أبنائها".