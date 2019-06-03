المجمع الفقهي يتريث ويؤكد عدم ثبوت رؤية الهلال حتى الان

اكد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، الاثنين، عدم ثبوت الرؤية الشراعية لهلال شوال حتى الآن، فيما اشار الى أنه سيعلن بحال الثبوت من عدمه بالتنسيق مع لجنة الرؤية في الوقف السني.

وقال المكتب الاعلامي للمجمع في بيان ، "نؤكد عدم ثبوت الرؤية الى الان وسيعلن بعد قليل في حال الثبوت من عدمه بالتنسيق مع لجنة الرؤية في الوقف السني".

يشار الى أن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء أعلن قبل قليل، أن غدا الثلاثاء اول ايام عيد الفطر.