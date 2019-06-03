الأخبار

مستشار محافظ كركوك يرد على اتهام قبيلة الجبور بالاستحواذ على المناصب


علق مستشار محافظ كركوك ياسر الجبوري، الاثنين 3 حزيران 2019، على الاتهامات التي وجهت لقبيلة الجبور في كركوك بالاستحواذ على المناصب في المحافظة.

وقال الجبوري، في حديث صحفي ان  المحافظ الحالي، راكان الجبوري، تولى قانونيا منصب المحافظ بعد هروب المحافظ السابق نجم الدين كريم لكونه كان نائبا للمحافظ لحين انتخاب محافظ جديد ".

 وبين ان، "مجلس محافظة كركوك معطل منذ تحريرها والى الان والاعضاء غير ملتزمون ولم يحضروا منذ اكثر من عام ونصف وهم من يعطلون المسيرة الحالية للمشاريع والعمل وانتخاب المحافظ"

واشار الى انه "لا يوجد استحواذ من عشيرة الجبور بل على العكس، الى الان لم يحدث التوازن بالمناصب القومية في المحافظة ونطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتدخل بهذا الشأن".

وكان شوان الداوودي، النائب السابق عن محافظة كركوك، الأحد (2 حزيران 2019)، أكد إن المحافظة فيها مقومات لإشعال الفوضى وتنفيذ الهجمات المسلحة فيما اشار الى ان احتكار قبيلة واحدة للمناصب  شجع على التفجيرات الاخيرة.

وذكر داوودي في تصريح صحفي، أن "الصراع السياسي وغياب مجلس المحافظة واحتكار عشيرة واحدة للمناصب في كركوك شجع الخلايا النائمة على تنفيذ هجمات"، في اشارة الى المحافظ راكان الجبوري، الذي مازال متمسكاً بمنصبه رغم فوزه بمقعد في البرلمان.

ويبين داودي، أن تلك الهجمات هي حلقة من حلقات "الإرهاب الذي يضرب قرى ذات غالبية كردية في كركوك، من خلال هجمات مسلحة واحراق مزارعها".

وأشار القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، الى أن هناك تخمينات بأن تلك الهجمات وغيرها مما يتعلق بحقول الكرد في المحافظة، "تهدف الى محاولة تخويف الكرد وإجبارهم على الهجرة وترك كركوك".

وكانت 7 تفجيرات بواسطة عبوات ناسفة قد استهدفت شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد في كركوك، مساء الخميس الماضي، أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم عناصر أمن، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني إبطال عبوتين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار محافظ كركوك يرد على اتهام قبيلة الجبور بالاستحواذ على المناصب
اين كنتم منذ ذلك الوقت .... عضو بمجلس كربلاء يكشف بالوثيقة عن صرف الطريحي 94 مليار لاقامة حفلات عام 2014
النزاهة تعيد عقاراً بأكثر من مليار دينارٍ ونصف المليار لملكية الدولة في بابل
الانواء الجوية: درجات الحرارة في الايام المقبلة ستتجاوز نصف درجة الغليان
مجلس مكافحة الفساد يكشف عن التحقيق بـ 4 ملفات حساسة ويتوقع حسم قضايا مهمة بيد القضاء
رئيس الوزراء يهدد باتخاذ موقف في حال تأخر الكتل بحسم الوزارات الشاغرة
الرئيس صالح خلال لقائه السفير الإيراني: العراق حريص على الإستقرار في المنطقة
الكشف عن تفاصيل اجتماع ’’مهم’’ للاتحاد الوطني بشأن حكومة كردستان
مركز الفلك الدولي: لا يمكن رؤية هلال العيد بجميع الوسائل الممكنة الاثنين
تقديم ادلة ادانة ضد ’’ابو مازن’’ لمجلس مكافحة الفساد ونائب يدعو لرفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك