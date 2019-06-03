مستشار محافظ كركوك يرد على اتهام قبيلة الجبور بالاستحواذ على المناصب

علق مستشار محافظ كركوك ياسر الجبوري، الاثنين 3 حزيران 2019، على الاتهامات التي وجهت لقبيلة الجبور في كركوك بالاستحواذ على المناصب في المحافظة.

وقال الجبوري، في حديث صحفي ان المحافظ الحالي، راكان الجبوري، تولى قانونيا منصب المحافظ بعد هروب المحافظ السابق نجم الدين كريم لكونه كان نائبا للمحافظ لحين انتخاب محافظ جديد ".

وبين ان، "مجلس محافظة كركوك معطل منذ تحريرها والى الان والاعضاء غير ملتزمون ولم يحضروا منذ اكثر من عام ونصف وهم من يعطلون المسيرة الحالية للمشاريع والعمل وانتخاب المحافظ"

واشار الى انه "لا يوجد استحواذ من عشيرة الجبور بل على العكس، الى الان لم يحدث التوازن بالمناصب القومية في المحافظة ونطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتدخل بهذا الشأن".

وكان شوان الداوودي، النائب السابق عن محافظة كركوك، الأحد (2 حزيران 2019)، أكد إن المحافظة فيها مقومات لإشعال الفوضى وتنفيذ الهجمات المسلحة فيما اشار الى ان احتكار قبيلة واحدة للمناصب شجع على التفجيرات الاخيرة.

وذكر داوودي في تصريح صحفي، أن "الصراع السياسي وغياب مجلس المحافظة واحتكار عشيرة واحدة للمناصب في كركوك شجع الخلايا النائمة على تنفيذ هجمات"، في اشارة الى المحافظ راكان الجبوري، الذي مازال متمسكاً بمنصبه رغم فوزه بمقعد في البرلمان.

ويبين داودي، أن تلك الهجمات هي حلقة من حلقات "الإرهاب الذي يضرب قرى ذات غالبية كردية في كركوك، من خلال هجمات مسلحة واحراق مزارعها".

وأشار القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، الى أن هناك تخمينات بأن تلك الهجمات وغيرها مما يتعلق بحقول الكرد في المحافظة، "تهدف الى محاولة تخويف الكرد وإجبارهم على الهجرة وترك كركوك".

وكانت 7 تفجيرات بواسطة عبوات ناسفة قد استهدفت شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد في كركوك، مساء الخميس الماضي، أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم عناصر أمن، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني إبطال عبوتين.