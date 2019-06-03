النزاهة تعيد عقاراً بأكثر من مليار دينارٍ ونصف المليار لملكية الدولة في بابل

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاثنين، عن تمكُّن مكتب تحقيق الهيأة في محافظة بابل من إعادة ملكيَّة أحد العقارات العائدة للدولة في المحافظة، مبينة ان ذلك جاء بعد أن تمَّ الاستيلاء عليه من قبل عددٍ من الأشخاص عبر التلاعب والتزوير في أوليَّاته خلافاً للقانون.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، إلى أنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط إضبارة العقار البالغة مساحته (54) دونماً، وقيمته التقديريَّـة أكثر من (1,620,000,000) مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ العقار العائد لوزارة الماليَّة المُخصَّص لمديريَّة طرق المرور السريع تمَّ الاستيلاء عليه من بعض الأشخاص، وتسجيل حقِّ التصرُّف لهم، وإصدار سندٍ رسميٍّ بذلك".

وأوضحت أنَّ "جهود فريق عمل المكتب، الذي قام بالتحرِّي عن وجود مخالفاتٍ في مديريَّة التسجيل العقاريِّ في بابل، أثمرت عن إعادة تسجيل العقار الذي تمَّ باسم وزارة الماليَّة وإصدار سندٍ بذلك، إضافةً إلى توقيف المُتَّهم المسؤول عن التلاعب في أوليَّات العقار".

الجدير بالذكر أنَّ مكتب تحقيق بابل تمكُّن خلال الشهر الماضي من ضبط حالات تلاعبٍ في قوائم توزيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ؛ لغرض تخصيصها لغير مُستحقِّيها.