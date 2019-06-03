الانواء الجوية: درجات الحرارة في الايام المقبلة ستتجاوز نصف درجة الغليان

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان درجات الحرارة في الايام المقبلة ستتجاوز الـ50 درجة مئوية "نصف درجة الغليان".

وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في حديث صحفي، ان "الايام القادمة تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجة الحرارة في كل أنحاء البلاد"،

مبينا ان "درجات الحرارة المتوقعة ستصل إلى 51 درجة مئوية في جنوب العراق (البصرة) يومي الجمعة السابع من حزيران الحالي والسبت الثامن من الشهر ذاته".

واضاف ان "درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ستتراوح بين 48 و49 درجة مئوية"، عازيا السبب الى "المنخفض الجوي الحراري الموسمي الذي يسود تأثيره العراق طيلة موسم الصيف لكنه يضعف تارة وتارة أخرى يتعمق".