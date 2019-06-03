مجلس مكافحة الفساد يكشف عن التحقيق بـ 4 ملفات حساسة ويتوقع حسم قضايا مهمة بيد القضاء

كشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، عن أبرز الملفات التي يحقق فيها حالياً.

وقال العضو المراقب في المجلس، سعد ياسين موسى، في حديث صحفي ، إن "الملفات التي في عهدة تحقيق مجلس مكافحة الفساد، هي عبارة عن ظواهر تسبب الفساد بشكل مباشر او غير مباشر".

وبين موسى أن "أبزر الملفات اربعة ملفات حساسة هي المخدرات، والكمارك، فـ80% من واردت الكمارك لا تدخل الخزينة"، مبيناً ان "هناك تحقيق في ملف تنفيذ العقود في مؤسسات الدولة، فهناك تضخم كبير في الأسعار، كما أن هناك ملف أخر من الملفات البارزة، وهو ملف النفط".

وأضاف ان "كل ملف يتم التحقيق وفق اليات محددة، كما هناك 2000 قضية لدى القضاء ما زالت غير محسومة، ننتظر حسمها في القريب العاجل".

وكان المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، قد أكد الاثنين (27 أيار 2019)، أن ملف "تهريب العملة" متابع بشكل جدي من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وقال جمال الاسدي، في تصريح صحفي، إن "ملف مكافحة تهريب العملة، هو احد الملفات التي تم عرضها في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، والتي تم التوجه بموجبها الى جمع المعلومات والوثائق الخاص به".

وأكد الأسدي، أن "الملف موجود الان في مجلس مكافحة الفساد، وهو احد الملفات الأربعين التي تطرق لها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امام مجلس النواب على اعتبار ان هناك فساد وشبهات فساد بهذا الملف".