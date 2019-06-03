رئيس الوزراء يهدد باتخاذ موقف في حال تأخر الكتل بحسم الوزارات الشاغرة

هدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الأحد، باتخاذ موقف في حال تأخر الكتل السياسية بحسم ملف الوزارات الشاغرة.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، "طلبنا من الكتل السياسية حسم مرشحيها للوزارات الشاغرة".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "سيكون لنا موقف اذا ما تأخر حسم هذه الوزارات أكثر".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أكد، في 23 نيسان الماضي، أن القوى السياسية توصلت الى "نهاية" حسم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، بعد يوم على من لقاء جمعه برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحثا خلاله هذا الملف.

و رجحت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت تمرير الوزارات الشاغرة في الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الفطر، لافتة الى ان البرنامج الحكومي لا يمكن تحقيقه قبل إكمال الكابينة.

ولاتزال الخلافات السياسية تعرقل إكمال الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، التي منحها منحها البرلمان الثقة في 24 تشرين الأول من العام الماضي، حيث لاتزال وزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل شاغرات حتى الآن.