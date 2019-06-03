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الرئيس صالح خلال لقائه السفير الإيراني: العراق حريص على الإستقرار في المنطقة


أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، "حرص" العراق على الاستقرار في المنطقة، وأن مواقفه نابعة من استقلالية قراره.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن "صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير الايراني في العراق إيرج مسجدي"، مبينا أن الجانبين بحثا "آخر التطورات السياسية على الساحتين العربية والإقليمية، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين الجارين".

ونقل البيان، عن رئيس الجمهورية قوله، خلال اللقاء، إن "مواقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة نابعة من استقلالية قراره الوطني وسياسته الواضحة في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والازمات، وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة"، مشددا على "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وايران وسبل تطويرها".

ولفت برهم صالح، إلى أن "المسؤولية التأريخية، في خضم الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة، تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع اي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا، واهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الازمات، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول".

بدوره، جدد السفير مسجدي، بحسب البيان "دعم بلاده للعراق، وحرصها على تعزيز العمل المشترك بين البلدين، مثمناً مواقف العراق على الصعيد الدولي والإقليمي".

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