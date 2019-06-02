رئيس الوزراء : اقليم كردستان لم يسلم بغداد برميل نفط واحد كما نصت عليه الموازنة

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، عن عدم تسليم إقليم كردستان برميل نفط واحد إلى بغداد، كما نصت عليه الموازنة المالية.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي اقليم كردستان العراق".

وأضاف أن "كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة". ولفت عبد المهدي، إلى أن "هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي".