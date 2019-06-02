رئيس الوزراء : : التعيين بالوكالة سببه المحاصصة

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، ان مسألة التعيين بالوكالة سببه المحاصصة، مؤكدا فتح المنطقة الخضراء بشكل كامل امام المواطنين في عيد الفطر.

وقال عبد المهدي في رد على سؤال السومرية خلال المؤتمر الاسبوعي بشأن منجزات الحكومة، "ورثنا اشياء ايجابية من الحكومة السابقة، لكن يقابلها سلبيات عديدة"، لافتا الى ان "موضوع التعيين بالوكالة سببه المحاصصة".

واضاف عبد المهدي، أن "اول ايام عيد الفطر المبارك سنفتتح الخضراء 24 ساعة، وهناك بوابات اضافية ستفتح"، مستدركا "نشرنا ما انجزناه خلال 3 اشهر، وسننشر ما تم انجازه في ستة اشهر".