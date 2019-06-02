الأخبار

بعد اتهامه بـ’’تهديد’’ رئيس جامعة كركوك.. الحشد يرد على حزب بارزاني


رد الحشد الشعبي،، على اتهام الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، له بتهديد رئيس جامعة كركوك الجديد، صباح احمد إسماعيل، ومطالبته بالاستقالة.

وقال المتحدث باسم الحشد/المحور الشمالي علي الحسيني، في تصريح صحفي إن "اتهامنا بتهديد رئيس جامعة كركوك الجديد كذب محض، ومن يدعي ذلك عليه تقديم الادلة الى المحاكم المختصة في هيأة الحشد الشعبي، بدل اطلاق هكذا تصريحات نارية، لا دليل ولا صحة لها"

وأضاف الحسيني، أن "البعض يريد خلط الاوراق، والهدف من هذه التصريحات، عودة البيشمركة الى محافظة كركوك، ولن نسمح بهذا الامر مطلقا، فالمحافظة امنة وليس بحاجة الى البيشمركة، كما لن نسمح لاي جهة بخلق الاوراق والتشويش على الرأي العام".

وكان النائب السابق عن محافظة كركوك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبدالله قد قال في وقت سابق من امس السبت، إن مسؤولين بالحشد الشعبي، هددوا رئيس جامعة المحافظة الجديد، صباح احمد إسماعيل، وطالبوه بالاستقالة.

وقال عبد الله في تصريح صحفي  إن "عدداً من مسؤولي الحشد الشعبي هددوا الدكتور صباح أحمد إسماعيل وطلبوا منه الاستقالة من رئاسة جامعة كركوك".

وأضاف عبدالله: "نحن على الخط بخصوص هذا الموضوع، وقد كان مقرراً أن يباشر الدكتور صباح مهامه يوم الخميس، لكن رئيس جامعة كركوك السابق اعتذر عن الحضور بحجة انشغاله ولم يحضر لتسليمه مهامه بصورة رسمية، فتقرر أن يباشر الرئيس الجديد لجامعة كركوك مهامه اليوم الأحد (2 حزيران 2019)".

وأشار النائب السابق عن محافظة كركوك إلى أن "وزير التعليم العالي في الحكومة الاتحادية يؤكد على ضرورة تسنم الدكتور صباح مهام منصبه".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية العراقية، قصي عبدالوهاب السهيل، قد أصدر في 29 أيار 2019 أمراً بإعفاء عباس حسن تقي وهو تركماني ، من منصبه رئيساً لجامعة كركوك وتعيين صباح أحمد إسماعيل رئيساً للجامعة.

وأكد عباس تقي، خبر إعفائه ، وأعلن أن التغييرات تشمل جميع رؤساء الجامعات في العراق وقد تم تغيير رئاسات 14 جامعة إلى الآن، وأن الذي سيحل محله كردي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد اتهامه بـ’’تهديد’’ رئيس جامعة كركوك.. الحشد يرد على حزب بارزاني
القضاء العراقي يصدر حكما باعدام فرنسي ثامن
اندلاع حريق في "سوق الصفافير" وسط بغداد
استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعاصمة تسجل 45 درجة مئوية
النائب خالد العبيدي: تصريحات الجبوري بشأن نينوى تؤكد وجود صفقات بين الفاسدين
عبد المهدي يوجه باتخاذ قرارات "فورية" في الديوانية والنجف
محافظ نينوى ينفي وجود ازمة وقود البنزين في المحافظة
"رسالة سلام" إيرانية إلى السعودية والإمارات والبحرين نقلها الرئيس العراقي
نائب : : مؤتمر البحرين بشأن فلسطين يزيد الانقسام العربي
القاء القبض على جاسوس للدواعش في الكرمة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك