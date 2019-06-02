بعد اتهامه بـ’’تهديد’’ رئيس جامعة كركوك.. الحشد يرد على حزب بارزاني

رد الحشد الشعبي،، على اتهام الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، له بتهديد رئيس جامعة كركوك الجديد، صباح احمد إسماعيل، ومطالبته بالاستقالة.

وقال المتحدث باسم الحشد/المحور الشمالي علي الحسيني، في تصريح صحفي إن "اتهامنا بتهديد رئيس جامعة كركوك الجديد كذب محض، ومن يدعي ذلك عليه تقديم الادلة الى المحاكم المختصة في هيأة الحشد الشعبي، بدل اطلاق هكذا تصريحات نارية، لا دليل ولا صحة لها"

وأضاف الحسيني، أن "البعض يريد خلط الاوراق، والهدف من هذه التصريحات، عودة البيشمركة الى محافظة كركوك، ولن نسمح بهذا الامر مطلقا، فالمحافظة امنة وليس بحاجة الى البيشمركة، كما لن نسمح لاي جهة بخلق الاوراق والتشويش على الرأي العام".

وكان النائب السابق عن محافظة كركوك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبدالله قد قال في وقت سابق من امس السبت، إن مسؤولين بالحشد الشعبي، هددوا رئيس جامعة المحافظة الجديد، صباح احمد إسماعيل، وطالبوه بالاستقالة.

وقال عبد الله في تصريح صحفي إن "عدداً من مسؤولي الحشد الشعبي هددوا الدكتور صباح أحمد إسماعيل وطلبوا منه الاستقالة من رئاسة جامعة كركوك".

وأضاف عبدالله: "نحن على الخط بخصوص هذا الموضوع، وقد كان مقرراً أن يباشر الدكتور صباح مهامه يوم الخميس، لكن رئيس جامعة كركوك السابق اعتذر عن الحضور بحجة انشغاله ولم يحضر لتسليمه مهامه بصورة رسمية، فتقرر أن يباشر الرئيس الجديد لجامعة كركوك مهامه اليوم الأحد (2 حزيران 2019)".

وأشار النائب السابق عن محافظة كركوك إلى أن "وزير التعليم العالي في الحكومة الاتحادية يؤكد على ضرورة تسنم الدكتور صباح مهام منصبه".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية العراقية، قصي عبدالوهاب السهيل، قد أصدر في 29 أيار 2019 أمراً بإعفاء عباس حسن تقي وهو تركماني ، من منصبه رئيساً لجامعة كركوك وتعيين صباح أحمد إسماعيل رئيساً للجامعة.

وأكد عباس تقي، خبر إعفائه ، وأعلن أن التغييرات تشمل جميع رؤساء الجامعات في العراق وقد تم تغيير رئاسات 14 جامعة إلى الآن، وأن الذي سيحل محله كردي.