القضاء العراقي يصدر حكما باعدام فرنسي ثامن

افاد مصدر مطلع، الاحد، بأن القضاء العراقي اصدر حكما باعدام ارهابي فرنسي ثامن.

وقال المصدر ، ان "احدى المحاكم العراقية اصدرت اليوم، حكما باعدام فرنسي ثامن انتمى الى تنظيم داعش" الارهابي.

واضاف المصدر ان "هناك ارهابي فرنسي تاسع قيد المحاكمة الان".

يذكر ان القضاء العراقي اصدر في وقت سابق حكما باعدام سبعة فرنسيين انتموا الى تنظيم "داعش الارهابي"، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الاحكام، واكدت انها تحاول تخفيف الحكم عنهم.