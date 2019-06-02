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استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعاصمة تسجل 45 درجة مئوية


توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تشهد عموم مناطق البلاد طقسا حار نهارا، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستبلغ اليوم 45 درجة مئوية.

وقالت الهيئة في بيان، إن "الطقس سيكون في كافة المناطق صحو مع بعض الغيوم، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا"، مبينا ان "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

واضافت ان "درجات الحرارة العظمى ستبلغ في العاصمة بغداد 45 درجة مئوية، فيما ستكون درجات الحرارة الصغرى 23 درجة مئوية"، مشيرة الى ان "درجات الحرارة العظمى في البصرة ستكون 46 درجة مئوية، فيما ستكون درجات الحرارة في الموصل 41 درجة مئوية".

يذكر ان البلاد شهدت خلال الايام الماضية ارتفاع تدريجيا بدرجات الحرارة وصلت في بعض الاحيان الى اكثر من 47 درجة مئوية. 

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