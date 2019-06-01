النائب خالد العبيدي: تصريحات الجبوري بشأن نينوى تؤكد وجود صفقات بين الفاسدين

أكد النائب عن محافظة نينوى خالد العبيدي، السبت، ان تصريحات النائب احمد الجبوري "أبو مازن"، بخصوص محافظة نينوى تدل على وجود صفقات وتواطؤ بين الفاسدين وخيانة لاهالي المحافظة.

وقال العبيدي في بيان، ان "التصريح الذي اطلقه النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري (ابو مازن) والذي قال فيه إنه قادر على إقالة محافظ نينوى الحالي باتصال هاتفي يجريه مع 28 من اعضاء مجلس المحافظة، يؤكد ما قلناه وأكده اخرون عن وجود صفقات وتواطؤ بين الفاسدين وخيانة واستخفاف بارادة وتطلعات اهالي نينوى والنازحون من ابنائها مثلما هي اهانة واستخفاف بمجلس المحافظة وتأكيد على وجود ذيول بين اعضائها لصفقات الفساد والفاسدين".

وأضاف "واننا اذ نرفض بشكل قاطع تصريحات النائب المذكور واستخفافه بنينوى ورجالاتها واستغفال ابنائها والاستهانة بعقولهم وقدراتهم لتمرير صفقاته ومشاريعه الدخيلة عبر شرائه ذمم الفاسدين في مجلس المحافظة".

ودعا القيادي في تحالف النصر "من لم يتلوث بصفقات الفساد من الحكومة المحلية ومعهم المحافظ الجديد الى إعلان موقف واضح من هذه التصريحات انتصارا لاهالي نينوى وردا للاهانة التي اطلقها هذا النائب وحفظا لكرامة ارواح شهداء العراق الذين استرخصوا دماءهم لتحرير المحافظة".

واردف ان "أهل نينوى ورجالاتها لن يرضوا ان تهان محافظتهم بسبب مفسديها وسيكون لهم اكثر من موقف من هذه التصريحات، مع يقيني إن الفاسدين في مجلس المحافظة ممن خانوا اهلهم وضمائرهم بتورطهم في صفقات الفساد غير قادرين على إتخاذ موقف شجاع دفاعا عن نينوى".