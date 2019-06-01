عبد المهدي يوجه باتخاذ قرارات "فورية" في الديوانية والنجف

كشف حسنين هنين، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، السبت، عن اتخاذه قرارات "فورية" في محافظتي الديوانية والنجف، بتوجيه من عادل عبد المهدي.

وقال هنين، في بيان، إنه "خلال زيارتنا للنجف والديوانية اليوم، وبتكليف مباشر من رئيس الوزراء عقدنا اجتماعا موسعا لقطاع الطاقة الكهربائية في محافظة الديوانية في موقع محطة الديوانية الغازية، وقد رافقني وكيل وزير الكهرباء للنقل والتوزيع ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ومدير عام مركز السيطرة والتحكم".

واضاف: "ثم انتقلنا إلى محافظة النجف حيث استقبلنا محافظ النجف لؤي الياسري في موقع محطة النداء بعد أن عقدنا اجتماعا مشابها لقطاع الكهرباء في النجف الاشرف وبحضور عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، واتخذنا بعض القرارات الفورية في كلتا المحافظتين".

وبين، في الديوانية قررنا: "حل مشكلة الخط الناقل عفك شرق الديوانية ١٣٢ KV، وحسم موضوع تمويل عقد ٧٨ نت حيث تم التوجيه بتعزيز مبلغ الاعتماد بزيادة 25 مليون دولار للبدء فورا بالعمل وإزالة حجة شركة سيمنز بعدم المباشرة بالعمل لهذا المشروع المهم في محافظة الديوانية، والموافقة على ربط محولتين متنقلتين على خط قادسية /غماس 33 KV لتأمين تغذية مستمرة لمغذيات زراعة الشلب لتغطية الخطة الزراعية".

وتابع، أما في النجف، فقد اتخذت القرارات: "معالجة معوقات إنجاز محطة النداء 132/33 KV لفك الاختناقات في محافظة النجف وتم حل الإشكالات المالية والإدارية لإنجاز المشروع منتصف الشهر الحالي، وتجهيز المحافظة فورا بمحولة قدرة، 132/33 KV سعة 50 MVA لتنصيبها في محطة الكوفة لفك اختناقات مدينة الكوفة وضواحيها".

واشار هنين، الى ان "زيادة التجهيز إلى مستويات قياسية في البلاد وصلت إلى 18000 MW أظهرت هذه الاختناقات والتفاوت في التجهيز بين منطقة وأخرى نحاول حلها بانتظام".

ودعا مستشار عبد المهدي الاقتصادي، المواطنين الى "الترشيد في الطاقة الكهربائية لأدامتها بأقل ما يمكن من الانقطاعات بإطفاء الانارة وأجهزة التكييف الزائدة عن الحاجة وضبط أجهزة التكييف على (24 درجة مئوية) وهي الدرجة الملائمة لصحة الإنسان والتي لو التزم جميع العراقيين بهذه الدرجة لانخفض الاستهلاك بأكثر من 3000 ميكاواط مما يعزز استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع"