الأخبار

عبد المهدي يوجه باتخاذ قرارات "فورية" في الديوانية والنجف


كشف حسنين هنين، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، السبت، عن اتخاذه قرارات "فورية" في محافظتي الديوانية والنجف، بتوجيه من عادل عبد المهدي.

وقال هنين، في بيان، إنه "خلال زيارتنا للنجف والديوانية اليوم، وبتكليف مباشر من رئيس الوزراء عقدنا اجتماعا موسعا لقطاع الطاقة الكهربائية في محافظة الديوانية في موقع محطة الديوانية الغازية، وقد رافقني  وكيل وزير الكهرباء للنقل والتوزيع ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ومدير عام مركز السيطرة والتحكم".

واضاف: "ثم انتقلنا إلى محافظة النجف حيث استقبلنا محافظ النجف لؤي الياسري في موقع محطة النداء بعد أن عقدنا اجتماعا مشابها لقطاع الكهرباء في النجف الاشرف وبحضور عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، واتخذنا بعض القرارات الفورية في كلتا المحافظتين".

وبين، في الديوانية قررنا: "حل مشكلة الخط الناقل عفك شرق  الديوانية ١٣٢ KV، وحسم موضوع تمويل عقد ٧٨ نت حيث تم التوجيه بتعزيز مبلغ الاعتماد بزيادة  25 مليون دولار للبدء فورا بالعمل وإزالة حجة شركة سيمنز بعدم المباشرة بالعمل لهذا المشروع المهم في محافظة الديوانية، والموافقة على ربط محولتين متنقلتين على خط قادسية  /غماس 33 KV  لتأمين تغذية مستمرة لمغذيات زراعة الشلب لتغطية الخطة الزراعية".

وتابع، أما في النجف، فقد اتخذت القرارات: "معالجة معوقات إنجاز محطة النداء 132/33 KV  لفك الاختناقات في محافظة النجف وتم حل الإشكالات المالية والإدارية لإنجاز المشروع  منتصف الشهر الحالي، وتجهيز المحافظة فورا بمحولة قدرة، 132/33 KV سعة 50 MVA لتنصيبها في محطة الكوفة لفك اختناقات مدينة الكوفة وضواحيها".

واشار هنين، الى ان "زيادة التجهيز إلى مستويات قياسية في البلاد وصلت إلى 18000 MW أظهرت هذه الاختناقات والتفاوت في التجهيز بين منطقة وأخرى نحاول حلها بانتظام".

ودعا مستشار عبد المهدي الاقتصادي، المواطنين الى "الترشيد في الطاقة الكهربائية لأدامتها بأقل ما يمكن من الانقطاعات بإطفاء الانارة وأجهزة التكييف الزائدة عن الحاجة وضبط أجهزة التكييف على (24 درجة مئوية)  وهي الدرجة الملائمة لصحة الإنسان والتي لو التزم جميع العراقيين بهذه الدرجة لانخفض الاستهلاك بأكثر من 3000 ميكاواط مما يعزز استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب خالد العبيدي: تصريحات الجبوري بشأن نينوى تؤكد وجود صفقات بين الفاسدين
عبد المهدي يوجه باتخاذ قرارات "فورية" في الديوانية والنجف
محافظ نينوى ينفي وجود ازمة وقود البنزين في المحافظة
"رسالة سلام" إيرانية إلى السعودية والإمارات والبحرين نقلها الرئيس العراقي
نائب : : مؤتمر البحرين بشأن فلسطين يزيد الانقسام العربي
القاء القبض على جاسوس للدواعش في الكرمة
الحشد ينفي اندلاع حريق بأحد مخازن الدعم اللوجستي
القوات الامنية تحبط مخططا لـ"داعش"الارهابي خلال ايام العيد
باعتراف احد الارهابيين.. العثور على رفات خمس جثث لجامعي الكمأ بالرطبة
صحيفة: عبد المهدي وجه بتشديد المراقبة على منافذ كردستان لمنع تهريب بضائع إسرائيلية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك