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محافظ نينوى ينفي وجود ازمة وقود البنزين في المحافظة


نفى محافظ نينوى منصور المرعيد، السبت، وجود ازمة وقود البنزين في المحافظة، مبينا ان سبب التأخير في وصول المنتوج الى مدينة الموصل في اليومين الماضيين كان بسبب مشكلة بسيطة.

وقال المرعيد في بيان "تجولنا اليوم يرافقنا مدير فرع توزيع المنتوجات النفطية / نينوى، على عدد من محطات الوقود في مدينة الموصل".

واضاف المرعيد، "اتّضح لنا أن سبب التأخير في وصول المنتوج الى مدينة الموصل في اليومين الماضيين كان بسبب مشكلة بسيطة بين المصفى والشركة الأمنية المرافقة لصهاريج الوقود مما عطل وصول المنتوج لمدينة الموصل لساعات معدودة والذي سبب عجزا في المستودعات وتم حل هذه المشكلة".

وتابع المرعيد، أن "الامر الاخر هو الإقبال المتزايد من المواطنين بسبب قرب حلول عيد الفطر المبارك، لذا نطمئن الأهالي بأن لا وجود لأزمة وقود في الأيام القادمة".

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