"رسالة سلام" إيرانية إلى السعودية والإمارات والبحرين نقلها الرئيس العراقي

أفاد السفير العراقي لدى طهران، بأن الرئيس العراقي برهم صالح، نقل رسالة من إيران إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين، بشأن مقترح التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن السفير العراقي سعد عبد الوهاب جواد قنديل قوله إن "العراق رحب بالمقترح الذي أعلنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (معاهدة عدم الاعتداء)".

وأوضح قنديل أنه "بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إيران وكل من السعودية والبحرين فقد قرر المسؤولون العراقيون نقل هذا المقترح بالنيابة عنهم إيران".

وأشار السفير العراقي إلى أنه يمكن اعتبار بغداد وسيطا لتبادل الرسائل بين طهران والرياض وأبو ظبي والمنامة، وفقا لوكالة "إسنا".

وقد تحدث عن "معاهدة عدم الاعتداء" يوم الأربعاء الماضي نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية خلال زيارته إلى قطر، مشيرا إلى إن "الفكرة التي قدمناها تخص توقيع معاهدة عدم اعتداء بين دول الخليج، وهذه الفكرة مبدئية، لدينا تفاصيل لها لكننا لم نناقشها لأننا ننتظر ردا من بلدان المنطقة".

وأكد عراقجي: "طرحنا هذه المسألة منذ يومين فقط خلال اللقاءات في الكويت وعمان، وبالطبع علينا إعطاؤهم وقتا كافيا لدراستها... إلا أننا لم نتلق أي ردود أفعال سلبية، مما يمثل أمرا جيدا".