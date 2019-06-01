القاء القبض على جاسوس للدواعش في الكرمة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، القاء القبض على جاسوس لعصابات داعش الارهابية في الكرمة بمحافظة الانبار.

وذكر بيان للمديرية ، ان "مفارز المديرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ تمكنت من القبض على أحد جواسيس عصابات داعش الإرهابي في الكرمة بالانبار".

وأضاف البيان ان "المعتقل كان يعمل عنصرا امنيا مع تلك العصابات ويزودها بتقارير عن تحركات قطاعاتها العسكرية والمتعاونين معها"، مؤكداً انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".