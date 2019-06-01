القوات الامنية تحبط مخططا لـ"داعش"الارهابي خلال ايام العيد

كشف الخبير الامني هشام الهاشمي، السبت، ان القوات الامنية احبطت مخططا لـ"داعش"الارهابي خلال ايام عيد الفطر المبارك.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن الهاشمي قوله ان "تنظيم داعش الارهابي كان في الواقع يعد العدة لعمل أكبر من تفجيرات كركوك وبالذات خلال أيام عيد الفطر، لكن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من إحباط هذا المخطط".

واضاف ان "طيران التحالف الدولي وبمشاركة الأجهزة الأمنية العراقية قام خلال الفترة الماضية بسلسلة من الاقتحامات ضد أهداف لتنظيم داعش مرسومة مسبقا لاستهداف واعتقال بعض عناصر التنظيم في قاطع عمليات نينوى"،

مشيرا الى أن "هذه الشبكة مسؤولة عن عمليات الحرق التي تعرضت لها حقول الحنطة والشعير في نينوى".

يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط مخططات يسعى تنظيم "داعش" الارهابي الى تنفيذها في المناطق الامنية، حيث تتم اعتقال وقتل منفذيها.