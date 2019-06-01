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الرئيس صالح يعود الى البلاد بعد مشاركة مثمرة بالقمتين العربية والاسلامية في مكة


اعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، عن عودة رئيس الجمهورية برهم صالح الى البلاد بعد مشاركة مثمرة بالقمتين العربية والاسلامية في مكة.

وقال المكتب في بيان ان "رئيس الجمهورية برهم صالح عاد، اليوم السبت، الى البلاد بعد مشاركة مثمرة بمؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة في مدينة مكة المكرمة".

وبحسب المكتب فأن صالح القى كلمة العراق حيث أكد ان "المنطقة بحاجةٍ الى استقرار مبني على منظومةٍ للامن المشترك، يعتمدُ احترامَ السيادة وعدمَ التدخلِ في الشؤون الداخلية، ونبذَ العنف والتطرف".

واضاف أن "ترسيخَ الاستقرارِ في العراق يتطلب تعاوناً وتفهماً من الاشقاء والجيران والاصدقاء، مما يحتِّمُ على كلِ الأشقاءِ دعَمنا والوقوفَ إلى جانبنا، لان العراق أحدُ أهمِّ ركائز المنطقة".

واكد رئيس الجمهورية ان "أيَّ تصادمٍ في منطقتِنا سيعرض أمن العراق للتهديد، ومن هذا المنطلق، منطلقِ مصلحتنا العراقية، و منطلقِ حرصنا على أمنِ المنطقة، ومنطلق حرصنا على أمن اشقائنا والامن القومي العربي، فالعراق سيعمل على بذل قُصارى جهدهِ لفتحِ بابِ الحوارِ البنّاء، ويشدّدُ على ضرورة تبنّي الحوار المباشر، ونبذِ العنفِ و الحرب".

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