الغانمي: الشخص الذي اساء للجيش بالفيديو نقل إلى بغداد وسينال اقصى العقوبات

قال رئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي إن الشخص الذي اساء للجيش بالفيديو، نقل إلى بغداد، وسينال اقصى العقوبات بعد التحقيق معه.

وذكر بيان لوزارة الدفاع إنه "بأمر من رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، تم القاء القبض على الجندي الذي اساء الى الجيش العراقي من خلال ظهوره في مقطع فيديو".

وأضاف، أن الشخص "نقل الى بغداد بغية اجراء التحقيق معه لينال اقصى العقوبات".

واكد الغانمي، بحسب البيان، "حسم التحقيق معه خلال خمسة ايام، ليكون عبرة لمن يفكر ان يسئ الى الجيش العراقي".

وكانت خلية الاعلام الأمني قد اعلنت، الجمعة (31 أيار 2019)، اعتقال الأشخاص الذي اساءوا للجيش بمقطع فيديو.

وذكرت الخلية في بيان إن "مديرية الاستخبارات العسكرية وبتوجيه من قبل رئيس اركان الجيش، تمكنت من القاء القبض على الأشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، قد وجه الخميس (30 أيار 2019)، باعتقال منتسب ظهر بمقطع فيديو مصور وهو يتحرش بطفل "جنسياً".

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أن "رئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، وجه قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الاشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عدداً من الاشخاص يرتدون الزي العسكري يسيئون لسمعة الجيش العراقي".

وبحسب البيان، وجه الغانمي بـ"فتح تحقيق فوري في الموضوع".

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت في وقت سابق من أمس الخميس، مقطعاً مصوراً، يظهر منتسباً في الجيش بوضع مخل مع طفل في محافظة نينوى، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة.

وطالب عدد من الناشطين الجهات المعنية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمحاسبة الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو مع آخرين، لتطهير منظومة الأمن من هكذا عناصر تسيء لتضحيات القوات الأمنية، وسمعة الجيش العراقي.