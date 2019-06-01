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السامرائي: الفاسد الذي سرق من صلاح الدين يحاول جعل الانبار محطة فساده القادمة!


تحدث رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، عن "فاسد عابث" سرق من محافظة صلاح الدين، ويحاول جعل محافظة الانبار محطة "فساده" القادمة.

وغرد السامرائي، في حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن "الفاسد العابث، وبعد أن ظن أنه أفلت بما سرقه من صلاح الدين، ها هو يظن خائباً بأنه قادر على أن يعيد الكرة في نينوى، ناسياً أن الأجندات الخارجية هي التي قلبت الموازين هناك لا هو".

وأضاف السامرائي، أن "الفاسد العابث يقع بظن خائب آخر، بأن الأنبار هي محطة قطار فساده القادمة، وتلك مصيبة بعض اللصوص الذين يحسبون أن كل عملية سرقة لهم يكتب لها النجاح".

وكان رئيس مجلس محافظة الانبار، احمد حميد شرقي العلواني، قد وصف اليوم الجمعة (31 أيار 2019) النائب عن محافظة صلاح الدين، احمد الجبوري الملقب بـ"ابي مازن"، بـ"زعيم الفساد".

وقال العلوان في بيان نشره اعلام مجلس الانبار: "نحن مجلس محافظة الانبار لسنا للبيع ونرفض مشاريعكم السياسية الفاسدة، ولا نرضى ان نكون اتباع، واهلنا يرحبون بالغريب ضيفاً فقط، وفينا الكرم والسخاء مستمكن".

وأضاف العلواني: "نعتذر عن قبول تصدير فساد صلاح الدين للأنبار"، مؤكداً أنه "لن تستطيع منع صلاح الدين من النهوض ونفض رماد البؤس والفساد عن ظهرها".

وتساءل رئيس مجلس الانبار: "أليست الانتخابات بقريبة، يا زعيم الفساد"، لافتا الى ان "كرم الانبار قادم لكم.. واصلاح حال اخواننا واجب علينا".

وكان النائب عن صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن" قال في مقابلة متلفزة، إنه بعد نينوى، نحن نبحث عن تغيير حكومة الانبار، لـ"تحريرهم"، على حد قوله.

وأضاف: ليس لدي مشكلة مع محافظ الانبار، ولكني اريد النزول فيها".

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