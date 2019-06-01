الأخبار

سماحة السيد حسن نصر الله يشيد بموقف العراق ورئيس جمهوريته في القمة العربية ويصفه بالشجاع


أشاد أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، الجمعة (31 أيار 2019) بموقف العراق، ورئيس جمهوريته برهم صالح، بالقمة العربية، فيما وصفه بأنه "موقف شجاع ومتميز".

وقال سماحة السيد نصر الله في كلمة له، بمناسبة يوم القدس العالمي، إنه "في ما يعني القمة العربية، علينا أن نشيد بموقف العراق ورئيس جمهوريته فقد كان موقفاً مميزاً وشجاعاً".

وأضاف: "يا ليت الزعماء العرب كانوا بشجاعة الرئيس العراقي".

وبشأن الصراع مع اسرائل، قال نصر الله: "لا يوجد مصنع لتصنيع صواريخ دقيقة في لبنان، ولو كان لدينا مصنع لأعلنت عنه اليوم".

وأضاف: "من حقنا أن يكون لدينا صواريخ سواء اشتريناها أو صنعناها لحماية انفسنا، وباستطاعتنا تصنيعها، وتدعيم الخزينة اللبنانية بها ايضاً".

وخاطب نصر الله امريكا بالقول: "يجب عليها ان تغلق ملف الصواريخ، لأن لا فائدة فيه، من حقنا ان نحصل على الاسلحة ونصنعها لحماية أنفسنا، وأقول لكم بكل ثقة، إننا نستطيع أن نسقط صفقة القرن".

وتابع أن "المستقبل للقدس، وليس لإسرائيل وأمريكا وكل الاقزام الذين يعملون في جبهتهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الغانمي: الشخص الذي اساء للجيش بالفيديو نقل إلى بغداد وسينال اقصى العقوبات
السامرائي: الفاسد الذي سرق من صلاح الدين يحاول جعل الانبار محطة فساده القادمة!
سماحة السيد حسن نصر الله يشيد بموقف العراق ورئيس جمهوريته في القمة العربية ويصفه بالشجاع
النائبة المحمدي ترفض تصريحات "ابو مازن" بشأن محافظة الانبار
مجلس الانبار يرد على "ابو مازن": لسنا للبيع ونرفض مشاريعكم الفاسدة
جاسم محمد جعفر يشكك ان يكون مصدر انفجارات كركوك داعش الارهابي
رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف حكومي في الوزيرية
نائبة: لا نسمح لأبو مازن أو غيره بالتدخل بشؤون الأنبار
جنايات المثنى تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق عدد من المدانيين
ممثل المرجعية الدينية يشدد على منع ألعاب العنف وإطلاق العيارات النارية في العيد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك