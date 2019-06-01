سماحة السيد حسن نصر الله يشيد بموقف العراق ورئيس جمهوريته في القمة العربية ويصفه بالشجاع

أشاد أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، الجمعة (31 أيار 2019) بموقف العراق، ورئيس جمهوريته برهم صالح، بالقمة العربية، فيما وصفه بأنه "موقف شجاع ومتميز".

وقال سماحة السيد نصر الله في كلمة له، بمناسبة يوم القدس العالمي، إنه "في ما يعني القمة العربية، علينا أن نشيد بموقف العراق ورئيس جمهوريته فقد كان موقفاً مميزاً وشجاعاً".

وأضاف: "يا ليت الزعماء العرب كانوا بشجاعة الرئيس العراقي".

وبشأن الصراع مع اسرائل، قال نصر الله: "لا يوجد مصنع لتصنيع صواريخ دقيقة في لبنان، ولو كان لدينا مصنع لأعلنت عنه اليوم".

وأضاف: "من حقنا أن يكون لدينا صواريخ سواء اشتريناها أو صنعناها لحماية انفسنا، وباستطاعتنا تصنيعها، وتدعيم الخزينة اللبنانية بها ايضاً".

وخاطب نصر الله امريكا بالقول: "يجب عليها ان تغلق ملف الصواريخ، لأن لا فائدة فيه، من حقنا ان نحصل على الاسلحة ونصنعها لحماية أنفسنا، وأقول لكم بكل ثقة، إننا نستطيع أن نسقط صفقة القرن".

وتابع أن "المستقبل للقدس، وليس لإسرائيل وأمريكا وكل الاقزام الذين يعملون في جبهتهم".