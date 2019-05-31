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جاسم محمد جعفر يشكك ان يكون مصدر انفجارات كركوك داعش الارهابي


شكك الامين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي، اليوم الجمعة، ان يكون مصدر انفجارات كركوك ليلة أمس تنظيم "داعش"الارهابي، مطالبا الحزبين الكرديين بأبعاد ادارة كركوك عن تنافسهما في إدارة الإقليم ومنصب المحافظ.

وقال البياتي في بيان ، "نستنكر بشدة الانفجارات التي ضربت كركوك ليلة امس والتي تركزت على المناطق التركمانية"، موضحا انها "كانت تخويفية وتروعية لابناء كركوك والتي خلفت وراءها جرحى وشهداء". 

وتسائل البياتي عن "المستفيد من ترويع التركمان في كركوك"، محملا "الأجهزة الأمنية في كركوك مسؤولياتها لمعرفة الجناة والمتامرين على كركوك".

وأشار الى ان "مثل هذه الانفجارات لن يخيف التركمان"، لافتا الى ان "ما قدم التركمان من شهداء وجرحى ومفقودين ونازحين في صراعه مع صدام وداعش ومن يقف وراءهما قادرون لاسكات هذه الأصوات ، وفضح المتآمرين على كركوك" على حد تعبيره. 

واستغرب البياتي "توقيت هذه الانفجارات التي تصادفت ليلة آخر جمعة من رمضان والذي عادة تقام في يوم الجمعة منه تظاهرات يوم القدس العالمي". 

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