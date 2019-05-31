رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف حكومي في الوزيرية

أعلنت امانة بغداد، الجمعة، المبارشة برفع الكتل الكونكريتية من محيط فرع مصرف الرافدين في الوزيرية.

وقالت الأمانة في بيان "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط المصرف المذكور الرافدين فرع الوزيرية ضمن منطقة الأعظمية".

وأضافت الأمانة، أن "كوادر بلدية الأعظمية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2009".

يشار الى ان القوات الامنية وامانة بغداد تعلن بين فترة واخرى عن رفع مجموعة من الكتل الكونكريتية في مناطق متفرقة من بغداد.