نائبة: لا نسمح لأبو مازن أو غيره بالتدخل بشؤون الأنبار

اعتبرت النائبة عن محافظة الانبار أبتسام الدرب، الجمعة، ما صرح به النائب احمد الجبوري "ابو مازن" خلال تصريحات متلفزة يمثل "تدخلا غير مقبول بشؤون محافظة الانبار وأستفزازا غير مبرر".

وقالت الدرب في بيان "كنا نتمنى على الاخ النائب ابو مازن أن يكون أكثر موضوعية ويعيد النظر في حساباته ليرى الفرق الكبير بين حجم الاعمار والتماسك في محافظة الانبار ومستوى الخراب وضياع الحقوق المستمر في محافظة صلاح الدين التي ينتمي لها".

وشددت الدرب، "كما لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين رغم تلمسنا القصور وقله الخدمات التي يعيشه أهلنا في مدن واقضية محافظة صلاح الدين، لن نسمح للنائب الجبوري او لغيرة محاولات الانتقاص أو عرقلة عجلة البناء والاعمار والاستقرار الذي تحقق في مدن محافظة الانبار منذ نهاية 2017 وحتى الان مادمنا أحياء".