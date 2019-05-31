الأخبار

نائبة: لا نسمح لأبو مازن أو غيره بالتدخل بشؤون الأنبار


اعتبرت النائبة عن محافظة الانبار أبتسام الدرب، الجمعة، ما صرح به النائب احمد الجبوري "ابو مازن" خلال تصريحات متلفزة يمثل "تدخلا غير مقبول بشؤون محافظة الانبار وأستفزازا غير مبرر".

وقالت الدرب في بيان "كنا نتمنى على الاخ النائب ابو مازن أن يكون أكثر موضوعية ويعيد النظر في حساباته ليرى الفرق الكبير بين حجم الاعمار والتماسك في محافظة الانبار ومستوى الخراب وضياع الحقوق المستمر في محافظة صلاح الدين التي ينتمي لها".

وشددت الدرب، "كما لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين رغم تلمسنا القصور وقله الخدمات التي يعيشه أهلنا في مدن واقضية محافظة صلاح الدين، لن نسمح للنائب الجبوري او لغيرة محاولات الانتقاص أو عرقلة عجلة البناء والاعمار والاستقرار الذي تحقق في مدن محافظة الانبار منذ نهاية 2017 وحتى الان مادمنا أحياء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جاسم محمد جعفر يشكك ان يكون مصدر انفجارات كركوك داعش الارهابي
رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف حكومي في الوزيرية
نائبة: لا نسمح لأبو مازن أو غيره بالتدخل بشؤون الأنبار
جنايات المثنى تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق عدد من المدانيين
ممثل المرجعية الدينية يشدد على منع ألعاب العنف وإطلاق العيارات النارية في العيد
قوة بالحشد تصيب "إرهابيا" وتعتقله خلال عملية دهم جنوب بلد
العبادي يعلن تنازله وانسحابه من قيادة حزب الدعوة..وثيقة
وزير الخارجية : موقف العراق واضح وصريح وهو منع نشوب حرب في منطقتنا
انقاذ 250 دونما من المحاصيل الزراعية بإخماد حريق نفذه "داعش" الارهابي غربي الانبار
بعد تفجيرات كركوك.. نائب يدعو لاشراك الحشد في إدارة الملف الامني بالمحافظة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك