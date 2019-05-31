قوة بالحشد تصيب "إرهابيا" وتعتقله خلال عملية دهم جنوب بلد

أصابت قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي, الجمعة, "إرهابيا" خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن "قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فول داعش في منطقة تل الذهب جنوب قضاء بلد، ما اسفر عن إصابة إرهابي بجروح وتم اعتقاله فيما فر الآخرون بالهروب الى منطقة مجهولة".

وأضاف الموفد أن "العملية انطلقت بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات لعناصر إرهابية ضمن قاطع المسؤولية".