انقاذ 250 دونما من المحاصيل الزراعية بإخماد حريق نفذه "داعش" الارهابي غربي الانبار

أعلن معاون قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد احمد نصر الله، الجمعة، عن إخماد حريق قام به تنظيم "داعش" في مزارع الحنطة غربي الانبار, فيما اكد انه تم انقاذ (250) دونما من المحاصيل الزراعية.

وقال نصر الله في بيان إن "الحشد الشعبي في قاطع عمليات الانبار تمكن من انقاذ (250) دونما من المحاصيل الزراعية وذلك بالسيطرة على حريق مفتعل من قبل عصابات داعش الإرهابية للمحاصيل الزراعية بمنطقة البطيخة جنوب قضاء القائم غربي الانبار".

وأضاف نصر الله انه "بعد ورود معلومات مؤكدة بقيام عصابات داعش بحرق المحاصيل الزراعية تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك بين قيادة عمليات الأنبار للحشد ولواء 13 وفوج درع القائم والجيش لواء 32 الفرقة الثامنة والدفاع المدني والفوج الأول من أعالي الفرات والخروج بآليات حوضية لإطفاء الحريق"، لافتا الى انه "تم العمل على إخماد الحريق والذي كانت مساحته 7 دونمات زراعية ".

وتابع نصر الله"عملية إخماد الحريق تلاها تأمين مشترك للمناطق الزراعية الخاصة بالمواطنين وذلك عن طريق نشر مجاهدي الحشد الشعبي ومرابطتهم هناك لمنع اي اعتداء على تلك المزارع".