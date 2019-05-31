بعد تفجيرات كركوك.. نائب يدعو لاشراك الحشد في إدارة الملف الامني بالمحافظة

دعا النائب عبد الهادي السعداوي، الجمعة، الى ضرورة اشراك الحشد الشعبي الى جانب القوات الامنية في ادارة الملف الامني في محافظة كركوك، بعد ان شهدت الاخيرة سلسلة تفجيرات ليلة امس الخمس ادت الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وقال السعداوي في بيان "ندين سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المواطنيين الأمنيين في محافظة كركوك مساء يوم الخميس والتي راح ضحيتها عددا من الشهداء والجرحى".

وطالب السعداوي، الجهات الامنية في المحافظة بـ"ضرورة اخذ الحيطة والحذر من المحاولات الإرهابية اليائسة التي تحاول زعزعزة امن واستقرار اهالي محافظة كركوك وضرب التعايش السلمي بين مكونانها".

وشدد السعداوي، على "ضرورة إشراك الحشد الشعبي الى جانب صنوف القوات الامنية في إدارة الملف الامني بالمحافظة من أجل التنسيق والتعاون للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة والحفاظ على الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي".