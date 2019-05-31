الحشد الشعبي يشرع برفع "نفايات مسرطنة" جنوب شرق بغداد

أعلن المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الجمعة، شروع الهندسة العسكرية للحشد الشعبي برفع النفايات الملوثة والمسرطنة جنوب شرق العاصمة بغداد.

ونقل إعلام الحشد في بيان عن الكوفي قوله، إنه "استجابة لطلب أمانة بغداد و وزارة الصحة والبيئة شرعت آليات الهندسة العسكرية للحشد الشعبي برفع النفايات المسرطنة جنوب شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف ان "أطنان من النفايات التي تحرق قرب الاحياء السكنية جنوب شرقي العاصمة تتسبب بوصول الدخان والروائح الكريهة الى البيوت وانتشار الأمراض والأوبئة".

ودعا الكوفي الى "وضع خطة بيئية خاصة للتعامل مع هذه النفايات نظرا لخطورتها وتتسببها بالكثير من الأمراض".