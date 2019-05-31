الحوثيون يشكرون الرئيس برهم صالح على موقفه في القمة

شكر رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي رئيس الجمهورية برهم صالح، بعدما أبدت بغداد اعتراضها على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة.

وقال محمد علي الحوثي عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، "شكرا للعراق ولرئيس العراق، فقد كشف موقف العراق عمق العلاقة التاريخية بين اليمن والعراق".

واعتبر محمد علي الحوثي أن موقف أمس "أثبت أن البيانات مكتوبة مسبقا للقمم، وهو ما يؤكد أن الاجتماعات شكلية".

واشار الى أن ان الرئيس العراقي ونظامه لديه اعتزاز واستقلال واحترام لنفسه برفضه للاستهجان الذي مورس على الحاضرين لتأييد بيان اعد مسبقا، وهو ما يؤكدان الاجتماعات شكلية.

وفي موقف مشرف لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الذي اثبت انه ليس العوبة كما الحكام العرب بيد امريكا والكيان الصهيوني حيث اعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة أمس الخميس، الذي ندد "بتدخل" إيران في شؤون الدول الأخرى.

ودان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة الهجمات التي قامت بها جماعة "أنصار الله" الحوثية على المنشآت النفطية في السعودية.