الاتحاد الوطني الكردستاني يدين تفجيرات كركوك ويدعو عبد المهدي لإعادة نشر البيشمركة بالمحافظة

أدانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الخميس (30 أيار 2019)، سلسلة التفجيرات التي شهدتها كركوك، فيما دعت القائد العام للقوات المسلحة، إلى إعادة نشر قوات البيشمركة بالمحافظة، لإعادة أمنها واستقرارها في ظل حلول عيد الفطر.

وقالت الكتلة في بيان لها: "طالت كركوك اليوم الخميس تفجيرات جبانة تقف خلفها جهات ارهابية لا تريد لكركوك الاستقرار ولا لسكانها الامن والخير تسببت في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء".

وأضافت: "اننا اذ ندين بشدة هذه الاعمال الارهابية الجبانة وندعو بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، فاننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة بإعادة ومراجعة الخطط الامنية وإشراك قوات البيشمركة لحماية محيط كركوك وداخلها كما كان الوضع عليه سابقا".

ودعت "الفرقاء السياسيين الى تفادي التصريحات التي توتر الشارع الكركوكي وان يجلسوا على طاولة الحوار والنقاش بدلا من اللجوء الى الاعلام لبث التوتر والتشنج بين مكونات المحافظة التي عانت كثيرا من هذه الصراعات السياسية وخصوصا ونحن مقبلين على ايّام عيد الفطر المبارك".

وكانت محافظة كركوك قد شهدت سلسلة تفجيرات، وصلت الى 7، أوقعت عدداً من الشهداء والجرحى، استهدف أغلبها شارع القدس، وسط المحافظة.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان لها، إن "الأعمال الإرهابية التي حصلت بواسطة 6 عبوات ناسفة، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن استشهاد 3 اشخاص وإصابة 16 آخرين".