حسن توران يدعو قيادة عمليات المشتركة والاجهزة الامنية إلى تكثيف جهودها في كركوك

قدم نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب السابق عن كركوك حسن توران، تعازيه لذوي ضحايا سلسلة الانفجارات التي شهدتها مدينة كركوك مساء يوم الخميس، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والوقوف على اسباب التي ادت إلى الخرق الأمني في هذه الايام المباركة في وقت الذي يشهد فيه اهالي كركوك استقرارًا امنيًا وتحضيرات عيد الفطر المبارك.

ودعا توران في بيان، إلى اخذ "الحيطة والحذر وعدم السماح للإرهاب بتنفيذ مخطاطاته الخبيثة لضرب الاستقرار الذي يشهدها مدينة كركوك".

ودعا توران قيادة عمليات المشتركة والاجهزة الامنية إلى "تكثيف جهودها في متابعة خلايا الإرهاب"، مثمنًا "جهودها في فرض الامن والحفاظ على استقرار المحافظة".

وطالب توران ابناء المحافظة الكرام "بالتعاون مع الاجهزة الامنية وعدم المساهمة في نشر وإثارة الشائعات التي تربك الرأي العام"، مؤكدًا "ضرورة تعاون الجميع وتظافر الجهود للحفاظ على الامن في المحافظة".