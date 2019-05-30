الحشد الشعبي يخمد مع فرق الإنقاذ حريق حقول الحنطة في القائم

التهمت النيران محاصيل الحنطة في منطقة المشاريع التابعة لقضاء القائم غربي الانبار. وذكر مصدر محلي ان"النيران اندلعت بمحصول الحنطة في منطقة المشاريع بقضاء القائم". واشار الى "توجه قوات الحشد الشعبي مع فرق الاطفاء لأخماد الحريق".

وكانت مديرية الدفاع المدني، اعلنت امس الاربعاء، موقف جديد للحرائق منذ 21 يوما في عموم العراق. حيث قالت المديرية في بيان لها إن الموقف الجديد للحرائق في عموم محافظات العراق من تاريخ 8 آيار الجاري لغاية مساء الأربعاء تضمن 178 حادثاً، موضحة، أن المساحات المحترقة بلغت 8767 دونما، فيما بلغت المساحات المنقذة 143890 دونما.

يشار الى ان حرائق كبيرة، ألتهمت على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من العراق، ولم تتمكن السلطات من معرفة منفذيها حتى الآن.