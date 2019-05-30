طيار عراقي مُصاب ينجح بقيادة طائرته والهبوط بها

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن نجاح طيار عراقي من قيادة طائرته والهبوط بها بسلام رغم اصابته باطلاقات من العصابات "الارهابية".

وقالت الوزارة في بيان إن "وفد من إعلام وزارة الدفاع، زار المقدم الطيار البطل حسام جاسم جوبر، الذي تمكن من قيادة طائرته والهبوط بها بسلام رغم اصابته باطلاقات من العصابات الارهابية".

وأضافت الوزارة، أن المقدم "استهدفت طائرته اثناء تأديته احدى الواجبات المكلف بها بمطاردت الإرهاب في المناطق الصحراوية."