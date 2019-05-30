قوة امنية تضبط صهريجا محملا بالكاز كان معدا للتهريب جنوب شرقي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن قوة امنية ضبطت صهريجا محملا بمادة الكاز كان معدا للتهريب جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر إن "دوريات نجدة النهروان واثناء تنفيذ واجب مشترك مع مفارز استخبارات الجيش العراقي ضمن قضاء النهروان جنوب شرقي بغداد، تمكنوا من ضبط عجلة نوع (صهريج) محمل بمادة الكاز ٣٤ الف لتر بدون ترخيص معد للتهريب".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم التحفظ على الصهريج، وتم تسليم سائقه الى مركز امني".