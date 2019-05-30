الاعلام الأمني يكشف طبيعة تفجيرات كركوك

كشفت خلية الاعلام الأمني، الخميس (30 أيار 2019) طبيعة التفجيرات التي هزت مناطق متفرقة، وسط كركوك.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "اعمالاً إرهابية بواسطة 6 عبوات ناسفة "، هي طبيعة التفجيرات التي وقعت في كركوك.

وأضافت، أن القوات الأمنية "تبطل مفعول عبوتين ناسفتين أخرى".

وأشارت الى أن هذه الاعتداءات كانت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، ما أدى الى وقوع جرحى من المواطنين المنتسبين".

وتابعت بالقول: "سنوافيكم التفاصيل لاحقا".