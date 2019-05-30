الاستخبارات تحبط عملية "إرهابية" في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إحباط عملية "إرهابية" في الرمادي وإلقاء القبض على المخططين لها.

وقالت المديرية، إنه "بعملية استباقية نوعية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء 38 من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة البو طيبان خططا للقيام بعملية إرهابية في الرمادي – الأنبار، وتتمكن من إحباطها قبل تنفيذها".

وأضافت المديرية في بيان أن "الإرهابيين الملقى القبض عليهما مطلوبان للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق إحكام المادة 4 إرهاب".