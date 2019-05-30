رئيس اركان الجيش يوجه باعتقال اشخاص ظهروا بفيديو يسيئون لسمعة الجيش

وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الخميس، بايقاف واعتقال الاشخاص الذين "اساءوا" لسمعة الجيش ضمن مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وجه قائد عمليات نينوى بايقاف واعتقال الاشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر عدداً من الاشخاص يرتدون الزي العسكري ويسيئون لسمعة الجيش العراقي".

وأضافت الوزارة، أن "الفريق الغانمي، أمرايضا بـ "فتح تحقيق فوري بالموضوع اعلاه".