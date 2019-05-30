مكافحة المخدرات توضح حقيقة وفاة احد منتسبيها في ديالى

اصدرت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، توضيحا حول حقيقة وفاة احد منتسبيها في محافظة ديالى، نافية وجود ابتزاز او تهديد دفعته للإنتحار.

وقالت المديرية في بيان "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تهديد وعملية ابتزار لاحد منتسبي المديرية في محافظة ديالى ما دفع هذا المنتسب الى الانتحار".

وأوضحت ان "حقيقية الحادث وحسب الإفادة التي ادلها بها والد المنتسب في مركز شرطة مين الدين في قضاء المقدادية، انه توفي في المستشفى نتيجة إطلاقة نارية في الرأس بعد قيامه بتنظيف مسدسه الشخصي ولم يطلب الشكوى ضد احد لان الحادثة قضاء وقدر".

واكدت أن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية تواصل عملية التحرير والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".