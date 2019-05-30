اعتقال "إرهابي قدّم خدمات كبيرة لداعش" في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اعتقال "إرهابي" في مدينة الرمادي "قدم خدمات كبيرة لداعش" الارهابي عن تحركات القطعات الأمنية.

وقالت المديرية في بيان ، إن "مفارزها في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ القبض على أحد الإرهابيين في منطقة التأميم ب‍الرمادي- الأنبار".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت بالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة أكدت إن الإرهابي كان من العناصر الاستخبارية والأمنية لداعش الارهابي وقدم خدمات كبيرة لتلك العصابات عن قطعاتنا الأمنية وتحركاتها، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة٤ إرهاب".