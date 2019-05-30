نائب يدعو عبد المهدي لحجز الكتل في "زاوية ضيقة" وترك الوزارات الشاغرة تدار بالوكالة

دعا النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس، الخميس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لرفض جميع اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة والابقاء عليها تعمل بالوكالة لحجز الكتل السياسية في "زاوية ضيقة".

وقال عباس في حديث صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء مطالب بحجز جميع الكتل السياسية في زاوية ضيقة، ويلغي قبول جميع اسماء المرحشين المطروحة للوزارات الاربع المتبقية"،

مبينا ان "الافضل في ظل المماطلة من بعض الكتل الكتل الابقاء على ادارة الوزارات الشاغرة بالوكالة".

واضاف عباس، ان "تجاهل عبد المهدي للاسماء المطروحة وابقاء الوزارات تعمل بالوكالة سيجعل الكتل السياسية المعنية بالوزارات المتبقية تركض اليه وتقبل يده للقبول باسماء المرشحين وعرضهم للتصويت باقرب جلسة".

وكان النائب عن تحالف البناء قصي عباس الشبكي اكد، الثلاثاء 30 نيسان 2019، ان السير الذاتية للمرشحين موجودة كاملة على طاولة رئيس الوزراء بانتظار اختيار من يراه مناسبا وارساله للبرلمان للتصويت عليه.