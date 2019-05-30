جهاز مكافحة الارهاب يعلق على تقرير تحدث عن انتزاعه اعترافات من مسلحين نقلوا للعراق سراً

نفى جهاز مكافحة الارهاب، الخميس (30 أيار 2019)، انتزاعه اعترافات من ارهابيين، نقلوا سراً الى العراق، تحت التعذيب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الجهاز، صباح نعمان، أنه "لا صحة للمزاعم المتحدثة عن أن المعتقلين نُقلوا إلى مقار احتجازهم من سوريا في 2017 و2018 الى العراق"، نافياً "تعرضهم للتعذيب".

وأضاف، أن "أفراد داعش الارهابي يعرفون كيف يختلقون الأكاذيب لتضليل القضاة من أجل تجنب محاكمتهم".

ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تسلم معتقلين من سوريا في عامي 2017 و2018، ونفى مزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب وفقاً للوكالة.