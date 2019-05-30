اخماد حريق اندلع داخل مستشفى الولادة والأطفال في المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى، الخميس (30 ايار 2019)، عن اخماد حريق اندلع داخل مستشفى الولادة والأطفال في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بأشراف ميداني مباشر من قبل مدير دفاع مدني المثنى العميد الحقوقي محمد جاسم محمد، تمكنت مفرزنا في مركز الصوب بإمرة الرائد منصور ربح متعب ضابط المركز من اخماد النيران التي اندلعت داخل مخزن مستشفى الولادة والأطفال في محافظة المثنى، بكل مهنية وبوقت قياسي قصير".

وأضافت، أنه "تم اخماد الحريق دون توسعه الى باقي أنحاء المستشفى بأقل الخسائر المادية وبدون اضرار بشرية تذكر".