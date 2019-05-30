ضبط 3 متهمين تلاعبوا بـ 200 طن من الرز التالف لبيعه داخل أسواق كركوك

قال مصدر مطلع في محافظة كركوك، الأربعاء (29 أيار 2019)، إن مكتب تحقيق كركوك/ هيأة النزاهة قام بعملية نوعية مهمة اعتقل من خلالها 3 متهمين.

وأضاف المصدر إن "المتهمين يواجهون تهماً بالتلاعب بنوعية مادة الرز عن طريق تغيير الأكياس الخاصة وتحويلها إلى نوعية جيدة ذات منشأ تايلندي وتحت مسمى أرز فاخر، وبتاريخ حديث، بغية إعادة بيعها في الاسواق والمراكز التجارية".

وأشار الى "ضبط 200 طن من مادة الرز التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري" خلال العملية.