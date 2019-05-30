النزاهة: إحباط محاولة لتهريب مواد ممنوعة من الاستيراد في البصرة

تمكنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة، الخميس، من إحباط محاولةٍ لتهريب فسائل النخيل الممنوعة من الاستيراد، مُبيِّنةً أن الفسائل كانت مشحونةً على متن إحدى البواخر القادمة من دولةٍ عربيَّة.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، إلى أنَّ "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق البصرة قام، بعد التحرِّي وجمع المعلومات ومراقبة وصول الشحنة إلى الباخرة، من ضبط الموادِّ التي تمَّ إفراغها في الشاحنة العائدة لأحد المُتَّهمين الذي تمَّ ضبطه"، مُوضحةً أنه "تمَّ إدخال الفسائل على أنَّها أشجار زينة بلاستيكيَّة بالتواطؤ مع لجنة الكشف".

وأضافت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُتَّهم والمضبوطات في العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.

الجدير بالذكر أنَّ المديريَّة كانت قد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن تمكُّنها من ضبط معاون مدير گمرك صفوان الحدوديِّ وعضوين في لجنة الكشف؛ لتمريرهم معاملاتٍ غير أصوليَّةٍ؛ لاستيراد المُطيبات والعصائر لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّة.