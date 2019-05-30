النزاهة تضبط عمليات اختلاس في تربية الخالص

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط حالات اختلاسٍ في مديريَّة تربية الخالص بمحافظة ديالى، مُبيِّنةً أنَّ تلك الحالات تمثَّلت بإضافة مبالغ إلى قوائم الرواتب بصورةٍ شهريَّةٍ.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى "تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط أصول قوائم الرواتب في مديريَّة تربية الخالص الخاصَّة بإحدى مدارس القضاء التي اشتملت على مُخالفاتٍ للمُدَّة من عام 2014 ولغاية آذار من عام 2019، تتضمَّن عمليَّات صرفٍ بإضافة مبالغ تتراوح ما بين خمسة ملايين إلى عشرة ملايين دينار لقوائم الرواتب شهرياً".

وأوضحت الدائرة أنَّ "تحريات المكتب قادت إلى ضبط (63) قائمة رواتب، إذ تُقدَّرُ قيمة المبالغ المُختلسة ما يُقاربُ نصف مليار دينار"، لافتة الى ان "ملاكات المكتب ما زالت تجري عمليَّات التحرِّي والتدقيق للقوائم؛ بغية تحديد قيمة المبالغ المُختلسة فعلاً خلال تلك المُدَّة".

يُشارُ إلى إعلان مكتب تحقيق المحافظة خلال الشهر الجاري عن إحباطه محاولة هدرٍ للمال العامِّ عبر ضبطه حالات تلاعبٍ في صنف الحنطة المُتسلَّمة من قبل الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في المحافظة.