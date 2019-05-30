السهيل ينهي تكليف الهماش وحسن من رئاستي الجامعتين المستنصرية وكركوك

وجه وزير التعليم العالي قصي السهيل، الخميس، بانهاء تكليف رئيسي جامعتي المستنصرية وكركوك.
وبحسب الامر الوزاري الاول ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وجه بانهاء تكلييف صادق محمد جياد الهماش من مهام منصب رئيس جامعة المستنصرية واعادته الى تدريسي في الجامعة".
وقرر السهيل بحسب الكتاب "تكليف حميد فاضل حسن التميمي التدريسي في جامعة بغداد بمهام منصب رئيس جامعة المستنصرية بالوكالة وكما موضح في الكتاب الرسمي الصادر ادناه:
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