الامن الوطني في ديالى يعتقل متهما بـ"الارهاب" واخر يتاجر بالعملة المزورة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن قوة من امن الوطني اعتقلت متهما بـ"الارهاب" واخر يتاجر بالعملة المزورة في ديالى.

وقال المصدر ان "قوة من مديرية الامن الوطني في ديالى وشعبة استخبارات فوج المشاة الالي للفرقة الخامسة القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في اطراف ناحية العظيم بالخالص شمالي ديالى".

واضاف ان "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وتابع المصدر ان "قوة اخرى من مديرية الامن الوطني في ديالى ودائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بديالى القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة (281 ق ع) في قضاء بعقوبة"، مبينا ان "القوة ضبطت بحوزة المتهم مبلغ من المال المزيف فئة (خمسة وعشرون آلاف)".